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Александра Солдатова рассказала, как соперница хотела подсыпать ей допинг

Александра Солдатова рассказала, как соперница хотела подсыпать ей допинг
Другие / Прочие виды спорта 0
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова рассказала, как соперница хотела подсыпать ей допинг.

«Ситуация, когда мне пытались подсыпать допинг? Мы тогда были маленькие, ну как маленькие, это был 2014 год. По-моему, перед моим первым чемпионатом мира. Не буду называть имена, но суть в том, что одна девочка хотела это сделать, моя соперница, а другая моя соперница предупредила меня. То есть я поняла, кто друг, кто враг.

В итоге меня предупредили. Предупреждён — вооружён. Самое главное, что меня предупредили, я знала. Как я отреагировала? Ну, соперничество, окей. В итоге это всё всплыло, но и тренеры более-менее спокойно отреагировали, потому что она, может быть, хотела, может быть, подсыпала, но я не думаю, что она бы допустила это до конца. Хотя кто знает", — сказала Солдатова в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

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