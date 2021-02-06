Вяльбе объяснила, зачем Устюгов вёз на себе соперников в финале

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление Глеба Ретивых и Сергея Устюгова на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция). Ретивых стал серебряным призёром, Устюгов, который лидировал почти всю гонку, занял шестое место.

«Хорошее выступление показали наши ребята. Глеб Ретивых завоевал серебряную медаль, молодец! С учётом того, что Устюгов долго не бегал на таком уровне, наверное, сегодня решил продышаться. Он тоже молодец. Надеемся, за три недели у него будет возможность подвести себя к гонкам на чемпионате мира.

Второй спринт подряд тактика ничего не приносит Устюгову? Думаю, сейчас он преследует другие цели: надо понять скорости и по-настоящему продышаться. Во всяком случае, это моё глубокое убеждение. Если это так, он всё правильно делает», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.