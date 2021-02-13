Умер олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов
Олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Юрий Власов скончался в возрасте 85 лет, сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.
«Власов умер сегодня утром. Юрий внёс величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Его вклад в советский спорт и тяжёлую атлетику неоценим», — приводит слова Агапитова РБК-Спорт.
Власов — олимпийский чемпион 1960 года, серебряный призёр Игр-1964, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный чемпион Европы, 5-кратный чемпион СССР. Установил 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. Был знаменосцем делегации СССР на открытии Олимпийских игр 1960 и 1964 годов.
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