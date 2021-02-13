«Задело, что победа досталась не тебе? Тогда берись за дело!» Никитина — об итогах сезона

Бронзовый призёр Олимпийских игр российская скелетонистка Елена Никитина подвела итоги сезона-2020/2021.

Никитина в четвёртый раз стала чемпионкой Европы, а на чемпионате мира завоевала две бронзы – личную и в смешанной команде с Александром Третьяковым.

«Задело, что победа досталась не тебе? Тогда берись за дело!

Вот с таким лозунгом мы заканчиваем международный сезон! Спасибо всем огромное за поддержу и любовь, которую я чувствую через сотни и тысячи километров! Это был очень интересный и очень очень непростой сезон, были большие перемены, мы боролись со страхами, мы падали, вставали, опять падали и опять вставали, мне даже кажется, что мы больше падали чем вставали. Но все-таки пёрли дальше и будем переть дальше пуще прежнего, только немножечко отдохнём. Ведь всё самое интересное впереди», — написала Никитина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Елены Никитиной в «Инстаграме».