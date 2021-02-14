Источник: шахматный турнир претендентов возобновится в Екатеринбурге 19 апреля

Шахматный турнир претендентов возобновится в апреле Екатеринбурге, сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники информации. Первый тур второго круга пройдёт 19 апреля, а 27 апреля определится, кто станет соперников чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону. Этот матч пройдет в рамках выставки «Экспо» в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.

После первого круга, проведенного в Екатеринбурге с 17 по 26 марта 2020 года, лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Проведение турнира было прервано из-за пандемии коронавируса.

Так как соревнования были организованы на высоком уровне, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) доверила российскому городу проведение второго круга.