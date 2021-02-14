Источник: шахматный турнир претендентов возобновится в Екатеринбурге 19 апреля
Шахматный турнир претендентов возобновится в апреле Екатеринбурге, сообщает «Российская газета» со ссылкой на свои источники информации. Первый тур второго круга пройдёт 19 апреля, а 27 апреля определится, кто станет соперников чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в борьбе за шахматную корону. Этот матч пройдет в рамках выставки «Экспо» в Дубае с 24 ноября по 16 декабря 2021 года.
После первого круга, проведенного в Екатеринбурге с 17 по 26 марта 2020 года, лидируют россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв. Проведение турнира было прервано из-за пандемии коронавируса.
Так как соревнования были организованы на высоком уровне, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) доверила российскому городу проведение второго круга.
Матч за мировую шахматную корону пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае
Рекомендуем вам
- 14 февраля 2021
-
00:47
-
00:26
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
23:37
-
23:08
-
22:14
-
21:33
-
20:15
-
19:19
-
18:47
-
17:39
-
17:09
-
16:12
-
15:41
-
15:08
-
14:31
-
13:50
-
13:00
-
12:21
-
12:05
-
11:13
-
10:39
-
10:10
-
09:55
-
09:42
-
01:46
- 12 февраля 2021
-
23:49
-
22:02
-
21:40
-
21:23
-
20:44
-
19:54
-
19:32
-
19:27
-
19:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам