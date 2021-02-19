Чемпиона ОИ Швацера оправдали по делу о допинге

Итальянский ходок Алекс Швацер оправдан окружным судом Больцано по делу о допинге, в рамках которого спортсмена ранее дисквалифицировали на восемь лет.
Допинг в крови олимпийского чемпиона 2008 года в ходьбе на 50 км был обнаружен накануне Игр-2012 в Лондоне. Швацер был дисквалифицирован итальянской антидопинговой комиссией, а в 2016 году, когда этот срок истекал, была проведена перепроверка результатов анализов, после чего Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило его ещё на восемь лет. Теперь же итальянский суд вынес вердикт, что в 2016 году пробы были подменены, и дело закрыли.
«Я очень рад, что после четырёх лет ожидания наконец настал день, когда справедливость восторжествовала. Я хотел бы закончить карьеру так, как хочу я, а не так, как хотели этого другие», — приводит слова Швацера Suedtirol News.
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