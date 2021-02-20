Илья Шкуренёв выиграл ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Чемпион Европы в помещении 2015 года и неоднократный призёр летних европейских первенств Илья Шкуренёв выиграл чемпионат России по многоборью в помещении в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире – 6 269 очков.
Уже после первого дня Шкуренёв выигрывал у своего ближайшего соперника больше трёхсот очков, а во второй день только упрочил своё преимущество.
60 метров Шкуренёв пробежал за 6,99 сек., в длину прыгнул на 7,46 м, толкнул ядро на 14,29 м, прыгнул в высоту на 2,11 (повторение личного рекорда), в беге на 60 метров с барьерами показал результат 7,97, по личному рекорду прыгнул с шестом (5,40) и пробежал 1000 метров за 2 минуты 48,48 сек.
У серебряного призёра Сергея Тимшина Илья выиграл 657 очков. Тимшин набрал 5612 баллов Бронзовую медаль завоевал Максим Исаев — 5566 очков.
- 20 февраля 2021
-
01:04
-
00:44
-
00:24
- 19 февраля 2021
-
23:44
-
23:27
-
22:50
-
22:16
-
21:36
-
19:37
-
18:50
-
17:59
-
17:32
-
13:37
-
13:15
-
13:01
-
12:48
- 18 февраля 2021
-
23:50
-
23:09
-
23:02
-
15:26
-
15:10
-
14:08
-
11:21
-
10:29
- 17 февраля 2021
-
22:05
-
21:53
-
21:21
-
20:59
-
16:13
-
15:41
-
15:28
-
15:11
-
14:36
-
14:16
-
13:31