Илья Шкуренёв выиграл ЧР с лучшим результатом сезона в мире

Чемпион Европы в помещении 2015 года и неоднократный призёр летних европейских первенств Илья Шкуренёв выиграл чемпионат России по многоборью в помещении в Смоленске, показав лучший результат сезона в мире – 6 269 очков.

Уже после первого дня Шкуренёв выигрывал у своего ближайшего соперника больше трёхсот очков, а во второй день только упрочил своё преимущество.

60 метров Шкуренёв пробежал за 6,99 сек., в длину прыгнул на 7,46 м, толкнул ядро на 14,29 м, прыгнул в высоту на 2,11 (повторение личного рекорда), в беге на 60 метров с барьерами показал результат 7,97, по личному рекорду прыгнул с шестом (5,40) и пробежал 1000 метров за 2 минуты 48,48 сек.

У серебряного призёра Сергея Тимшина Илья выиграл 657 очков. Тимшин набрал 5612 баллов Бронзовую медаль завоевал Максим Исаев — 5566 очков.