Ласицкене и ещё 7 легкоатлетов вошли в пул тестирования РУСАДА по просьбе World Athletics

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая сообщила, что трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ещё семь российских легкоатлетов по просьбе Международной ассоциации легкоатлетических федераций были включены в расширенный пул тестирования РУСАДА.

«В расширенный пул РУСАДА на первый квартал 2020 года добавлены восемь легкоатлетов, которые также сейчас находятся в международном пуле допинг-тестирования. Речь идёт о Марии Ласицкене, Сергее Шубенкове, Анжелике Сидоровой, Илье Шкуренёве, Тимуре Моргунове, Михаиле Акименко, Илье Иванюке и Василии Мизинове. Мы включили этих спортсменов в свой пул по просьбе международной федерации.

Международный пул тестирования World Athletics является приоритетным по отношению к расширенному пулу РУСАДА, поэтому эти спортсмены должны предоставлять информацию, в первую очередь следуя правилам, установленным международной федерацией", — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года.