Россию можно оставить без Олимпиад больше чем на два года. Мы нашли, где ловушка

В начале этого месяца Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), вероятно, устав давать разъяснения каждому по отдельности, опубликовала текст «Вопросы и ответы» по решению CAS, которое на два ближайших года заставляет сборные России по разным видам спорта участвовать в мировых чемпионатах и Олимпиадах без национального флага, под аббревиатурами и классическими мелодиями вместо гимна страны.

Постоянным читателям «Чемпионата» известно имя Дмитрия Ревинского – нашего коллеги, который благодаря образованию и въедливому характеру любит читать официальные документы и нередко находит там такие штуки, что даже сами создатели написанного бывают потрясены. Именно Дмитрий первым три года назад нашёл в принятом ВАДА документе зацепку, которая позволяла запретить России проводить международные соревнования. Все дружно всё отрицали, но реальность, как мы видим из 2021 года, оказалась честнее.

Олимпиада закончилась. Следующий чёрный день российского спорта – 1 апреля Россия просто не сможет проводить новые международные соревнования. Под раздачу попадут все – от биатлона до бега. И без всяких бойкотов.

Вот и на этот раз Дмитрий благодаря одному абзацу в «Вопросах и ответах» – и последующему пристальному изучению полного текста решения CAS и документов ВАДА – открыл очередную пропасть. Благодаря специфической формулировке одного из подпунктов в решении CAS у ВАДА в кармане теперь есть несколько козырных тузов. Если их припрятать, а затем выложить в нужный момент, то сборной России придётся обходиться без своего названия, гимна и флага гораздо дольше, чем до декабря 2022 года.



Интересно? Тогда впереди длинное чтение – главред «Чемпионата» Евгений Слюсаренко в популярном изложении пошагово раскрывает результаты общих раскопок.

Шаг первый. О чём вообще речь?

В пункте 7 «Вопросов и ответов» специально отмечено по поводу решения CAS от декабря 2020 года: «Условия решения обязательны для всех подписантов Кодекса ВАДА. ВАДА может трактовать любое нарушение как «несоблюдение» [non-conformity] и далее обращаться с ним в соответствии с процедурой анализа соответствия [compliance] в рамках Стандарта соответствия для подписантов Кодекса ВАДА». Требования к подписантам Кодекса в части «несоблюдения», как и последующего «несоответствия» [non-compliance] могут быть трёх видов — «обычные», «высокоприоритетные» и «критичные». Одним из «критичных» требований к подписантам как раз и является то, о чём напомнила ВАДА – обязательное исполнение решений CAS.



Простыми словами: если ВАДА выяснит, что подписант Кодекса не исполняет обсуждаемое решение CAS, то это будет признано критическим несоблюдением, для провинившейся организации будет запущена многоступенчатая процедура проверки соответствия, которая может кончиться тем, что ВАДА примет решение о несоответствии.



Одним из последствий [consequences] при нарушении критических требований является запрет на участие в Олимпийских играх. Что и произошло со сборной России на зимней Олимпиаде-2018, а также случится на предстоящих летних и зимних Играх 2021 и 2022 годов.

И мы сейчас попытаемся показать, что решение CAS от декабря 2020 года настолько расплывчатое, что ВАДА при желании может иметь много формальных поводов, чтобы признать российскую сторону несоответствующей Кодексу и после 2022 года. После чего продлить санкции.

Шаг второй. Кто под запретом?

Смотрим на текст решения CAS, поскольку точная формулировка крайне важна, приведём её в оригинале: «Representatives of the Government of the Russian Federation …> (the “Government Representatives”) …> may not be appointed to sit, and may not sit, as members of the boards or committees (including sub-committees) of any Signatory (or its members) or association of Signatories during the Two-Year Period». То есть: CAS запрещает некой определённой категории людей входить в состав руководящих органов всех подписантов Кодекса ВАДА (и членов таких организаций) на два года с момента вынесения решения, то есть с 17 декабря 2020 по 16 декабря 2022 года.

К кому конкретно должен быть применён запрет? Это, пожалуй, чуть ли не единственный критерий, к которому нет вопросов. Сформулировано там однозначно. Словосочетание government representatives в данном случае не означает «представители правительства» или «государственные чиновники» – потому что далее в пункт 4b решения перечислены четыре категории лиц, далее будем их просто называть представителями власти: президент РФ, премьер-министр, вице-премьеры, министры и их заместители; депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации (по российским законам ни депутаты ни сенаторы не являются госчиновниками – но не для CAS); руководители и их заместители федеральных служб и агентств, в т.ч. включая Центр спортивной подготовки (хотя он просто в ведомстве Минспорта); любые сотрудники администрации президента и/или Следственного комитета РФ.

Шаг третий. Где искать?

Хорошо, с людьми определились, теперь вопрос: в каких спортивных организациях им запрещено занимать руководящие должности? Решение CAS прямо касается как всех подписантов Кодекса (таковых всего-то, согласно официальному сайту, 697 – международных федераций по видам спорта, национальных олимпийских комитетов и антидопинговых агентств, паралимпийских федераций и др.), так и – внимание! – всех членов данных организаций. При этом российские федерации по видам спорта одновременно являются как членами международных федераций-подписантов, так и членами Олимпийского комитета России.



(Тут возникает очередной казуистический вопрос, является ли ОКР подписантом Кодекса ВАДА и соответственно стоят ли под ударом организации-члены ОКР? Дальше чуть подробнее, потерпите, так как вопрос этот ключевой — именно в нём та самая кащеева игра российского спорта, которую может переломить ВАДА.



«Организация считается подписавшейся стороной, если подписывает декларацию о признании Всемирного антидопингового кодекса и принципов, изложенных в нём, — объяснил «Чемпионату» бывший и.о. генерального директора РУСАДА, руководитель спортивной практики юридической группы «КлеверКонсалт» Анна Анцелиович. – РУСАДА подписало такую декларацию ещё в 2008 году, после своего создания. Но я никогда не слышала, чтобы ОКР или ПКР подписывали такую декларацию, по крайней мере в публичном пространстве не было информации об этом. Однако это мало что меняет, так как кодекс – это контракт, по англосаксонской трактовке, который является доминирующей в антидопинговой сфере, а значит, согласие может быть выражено и путем выражения воли стороны — ОКР/ПКР — на присоединение к такому контракту даже просто путём совершения действий, свидетельствующих о согласии с принципами кодекса и, тем самым, на «связывание» самого себя его, контракта, условиями. Поэтому, думаю, ВАДА уверенно полагает и ОКР, и ПКР «подписавшимися сторонами»).



Полный реестр членов ОКР насчитывает 181 организацию, включая совершенно «внешние» — типа региональных олимпийских советов, ДОСААФ и даже федерации спортивных журналистов России. А теперь просто представьте, СКОЛЬКО может быть чиновников, если начать шерстить в региональных олимпийских советах, в олимпийских академиях и условном президиуме федерации водно-моторного спорта (все названия случайны). Хочется верить, что понимание опасности существует, так как процесс пошёл – на прошлой неделе о временном выходе из статуса президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики объявил госчиновник Пётр Иванов, занимающий должность замруководителя ФАС.

Но только представьте, если ВАДА вдруг обнаружит депутата Госдумы – члена какой-нибудь федерации школьного спорта, члена ОКР – подписанта Кодекса ВАДА? Мы сейчас забавно ткнули пальцем в небо, потом погуглили и выяснили, что её возглавляет всамделишный депутат Госдумы, знаменитая фигуристка Ирина Роднина. Это теоретическое нарушение и невыполнение решения CAS. ВАДА тоже погуглит и при желании сделает десятки таких открытий.

Шаг четвёртый. С каких должностей отстранять?

Предположим, что бдительные сотрудники международных федераций, нашего Минспорта и ОКР с карандашом в одной руке и телефоном в другой решили тщательно вычистить все списки на предмет присутствия представителей власти. Но тут они столкнутся со следующим вопросом: а какие именно должности в этих организациях им запрещено занимать?

Словосочетание members of the boards or committees (including sub-committees) максимально неконкретно. Например, ниоткуда не следует, считать слово board только относящимся к исполнительному органу управления (по-русски это называется, например, совет директоров, президиум, исполком, правление и т.п.) или речь в том числе о совещательных органах (наблюдательный совет, попечительский совет и т.п.). Committees — это дословно только комитеты? Или сюда следует включать комиссии, управления, департаменты и прочие структурные подразделения?



Ну а самое главное: решительно неясно, КАК должно быть обеспечено отсутствие «неправильных людей» на срок по 16 декабря 2022 года. С избранием/назначением новых всё относительно понятно, а вот что делать тем организациям, в руководстве которых УЖЕ есть такие люди? Лишить права голоса, но не исключать? Временно исключить, а потом вернуть? Выгнать навсегда? Совершенно очевидно, что никаких процедур такого отстранения от дел нигде нет. А исполнять по идее надо, иначе ВАДА запустит процедуру несоответствия, и прости-прощай, очередная Олимпиада, для наших спортсменов под российским флагом.

Шаг пятый. Конкретные фамилии

Число российских «представителей власти» в международных организациях-подписантах Кодекса невелико. В теории им лучше от греха подальше на ближайшие два года сложить с себя полномочия в этих структурах (хотя, как мы отметили выше, процедура снятия нигде не прописана). Среди них:



— министр спорта Олег Матыцин, президент FISU (Международной федерации студенческого спорта),



— многолетний депутат Госдумы Владислав Третьяк. Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею является членом совета Международной федерации хоккея (IIHF), а также президентом и членом правления Федерации хоккея России (ФХР),



— члены исполкома Паралимпийского комитета России — сенатор Совета Федерации Владимир Лукин (президент ПКР), депутаты Госдумы Рима Баталова и Олег Смолин (вице-президенты),



— врио директора ЦСП Минспорта Георгий Брюсов, возглавляющий комиссию «Спорт для всех в UWW (Объединённом мире борьбы).

А вот количество «представителей власти» в российских организациях-членах организаций подписантов быстрому учёту не поддаётся, особенно с учётом неясности, какие именно коллективные органы подпадают под ограничения CAS. Вот, например, Федерация кёрлинга России, где членом исполкома (и президентом) является депутат Госдумы Дмитрий Свищёв, точно затронута. А федерация гребного слалома, где высшим наблюдательным советом руководит министр иностранных дел Сергей Лавров, – да или нет? А Федерация дзюдо России, где замминистра спорта Игорь Сидоркевич – вице-президент, но в президиум не входит? Однозначно трактуемых ответов на эти вопросы нет.



Иными словами, в нынешней редакции мы имеем требования, для выполнения которых нет как прописанной процедуры, так и чёткого понимания должностей в спортивных структурах, попадающих под санкции. Но – подчеркнём ещё раз – при неисполнении этих требований существует неиллюзорная угроза продления запрета на участии в Олимпийских играх. При желании ВАДА может придраться почти ко всему.

Шаг шестой. Что говорит ВАДА

«Чемпионат» сделал подробный запрос в ВАДА по всей этой истории, где изложил упомянутые выше вопросы. Ответ старшего менеджера по СМИ и коммуникациям Джеймса Фитцджеральда получился почти издевательским. Приведём его дословно: «ВАДА не имеет отношения к нюансам решения CAS, а также к тому, как именно последствия [consequences] должны быть реализованы на практике. ВАДА будет только проверять исполнение решения CAS подписантами Кодекса в рамках программы мониторинга соответствия. Вопросы по тексту решения CAS следует адресовать CAS».

Говоря по-русски, делайте что и как хотите, но решение CAS должно быть выполнено, мы проверим и накажем за невыполнение. Что именно должно быть выполнено? Спросите у CAS.

Шаг седьмой. Что может сделать ВАДА

До декабря 2022 года – почти ничего, так как CAS и так назначил максимально строгое наказание, отстранив Россию от главных международных стартов. Можно разве что устроить мелкую пакость международным федерациям, если признать их не соответствующими стандарту соответствия (допустим, IIHF откажется отстранять Третьяка без разъяснений регламента). Тогда их представители могут проехать мимо ближайших Олимпийских игр. Спортсмены не пострадают (они могут лишиться только права на участие в международных мультиспортивных событиях типа континентальных игр), но как, например, провести хоккейный турнир на ОИ-2022 в Пекине без представителей IIHF? Если бы кто знал.

А вот ближе к концу 2022 года можно будет развернуться. «Если ВАДА усмотрит нарушения соответствия у ОКР и/или ПКР, то и в отношении них может быть возбуждено производство в комитете по соответствию ВАДА, — сказал «Чемпионату» другой эксперт – известный спортивный юрист Артём Пацев. – Комитет проведёт своё расследование, даст те или иные рекомендации исполкому ВАДА, а тот, в свою очередь, возможно, примет решение и о применении новых санкций – соответственно к ОКР и/или ПКР. И это вполне вероятный сценарий для середины 2022 года, чтобы к концу года, когда должен вроде бы закончиться двухлетний общий бан для нашего спорта, появились основания для новых ограничений».

Шаг последний. Что делать России?

Подведём итог. CAS своим декабрьским решением наложил на организации-подписанты Кодекса ВАДА требование исключить российских «представителей власти» из коллективных органов управления на два года. Характер наложенных требований таков, что выполнить их затруднительно – поскольку международным федерациям придётся не только исключать таких людей из своих исполкомов и правлений (в соответствии с несуществующими процедурами), но и проверять отсутствие таких людей в органах управления российских национальных федераций (и это при недостаточной корректности формулировки требований CAS). А у ВАДА — в соответствии со Стандартом соответствия – появились козыри, которые можно задействовать в любой момент.

Так что делать российским спортивным властям, чтобы через полтора года не словить очередной пропуск пары Олимпиад? Вооружившись поддержкой международных федераций, требовать добуквенной трактовки условий CAS с позиции ВАДА прямо сейчас. В ближайшие месяцы. А потом исполнять эти условия с солдафонской точностью. Можно, разумеется, ничего не делать, а просто ждать.



Как обычно – мы предупредили.