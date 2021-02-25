«Зенит» на выезде обыграл «Скру» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» на выезде обыграл польский клуб «Скра» в первом четвертьфинальном матче волейбольной Лиги чемпионов со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:23, 25:19). Самым результативным в составе «Зенита» стал доигровщик Бартош Беднож, принесший команде 22 очка. На счеиу Максима Михайлова 21 очко.

Ответная встреча пройдёт 4 марта в Казани. Для выхода в финал команде Владимира Алекно на домашней площадке достаточно будет выиграть две партии. В случае победы «Скры» со счётом 3:0 или 3:1, будет назначен «золотой сет» сет до 15 очков.

Победитель противостояния в полуфинале турнира сыграет с сильнейшим в паре «Закса» – «Чивитанова». В первом матче польский клуб выиграл в гостях со счётом 3:1.

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала. Первый матч

«Скра» (Белхатув, Польша) — «Зенит Казань» (Казань, Россия) — 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 19:25)