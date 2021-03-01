Историческая победа сноубордиста Дмитрия Логинова на чемпионате мира в Словении. Видео

Дмитрий Логинов завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения) и установил историческое достижение, став первым российским трёхкратным чемпионом мира по сноуборду.

В финальном заезде 21-летний россиянин всего на одно мгновение – сотую долю секунды — опередил 40-летнего итальянца Роланда Фишналлера. Ранее в полуфинале Логинов обыграл соотечественника Андрея Соболева, который стал бронзовым призёром, опередив в малом финале представителя Южной Кореи Ким Сан Кьюма.

На чемпионате мира 2019 года в Солт-Лейк-Сити (США) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты.