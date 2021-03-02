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Терезе Йохауг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира

Терезе Йохауг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Скольжение был лучшим в моей жизни, лыжи работали фантастически. В Фалуне меня постигла неудача, но это пошло на пользу. Я вернулась к истокам своей техники. Я очень много работала на каждой тренировке. Мы также поработали с Яном Кокбахом, который анализирует наши гонки.

Я всё время думала о силе и времени и выкладывалась в каждом отталкивании и скольжении. Я просто опустила плечи и сосредоточилась на том, что нужно делать", — цитирует Йохауг NRK.

Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, ставшая пятой.

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А феноменальная норвежка Тереза Йохауг выиграла свой 12-й титул чемпионки мира.
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