Терезе Йохауг прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира
Олимпийская чемпионка, 12-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг поделилась впечатлениями от победы в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Оберстдорфе.
«Скольжение был лучшим в моей жизни, лыжи работали фантастически. В Фалуне меня постигла неудача, но это пошло на пользу. Я вернулась к истокам своей техники. Я очень много работала на каждой тренировке. Мы также поработали с Яном Кокбахом, который анализирует наши гонки.
Я всё время думала о силе и времени и выкладывалась в каждом отталкивании и скольжении. Я просто опустила плечи и сосредоточилась на том, что нужно делать", — цитирует Йохауг NRK.
Лучший результат среди россиянок показала Татьяна Сорина, ставшая пятой.
Близко. Очень близко! Российскую лыжницу Сорину от медали ЧМ отделили считанные секунды
А феноменальная норвежка Тереза Йохауг выиграла свой 12-й титул чемпионки мира.
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