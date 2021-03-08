Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу чемпионата мира в могуле

Анастасия Смирнова стала третьей в дисциплине «могул» на стартовавшем чемпионате мира по лыжному фристайлу, который проходит в Алматы (Казахстан). Соревнования продлятся до 11 марта.

Победу в дисциплине одержала француженка Перрин Лаффон — 82,11 балла. Второй стала хозяйка турнира Юлия Галышева, на её счету 79,52 балла. Уроженка Перми Смирнова набрала 79,41 балла.

Завтра, 9 марта, на ЧМ пройдут соревнования по параллельному могулу.

Напомним, изначально местом проведения чемпионата мира 2021 года по лыжному фристайлу был китайский Чжанцзякоу, но из-за пандемии FIS (Freestyle World Ski – организация, которая организует чемпионаты мира по фристайлу) пришлось перенести первенство в Алматы.