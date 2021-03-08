МОК не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы НОК Беларуси

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) не признал избрание Виктора Лукашенко на пост главы Национального олимпийского комитета Беларуси, а Дмитрия Баскова — на пост члена исполнительного комитета НОК Беларуси. Оба по-прежнему отстранены от участия в Олимпиадах и любой деятельности, связанной с Играми, сообщает пресс-служба МОК.

Также МОК сохранил все временные меры против НОК Беларуси, в том числе приостановку финансовых выплат, за исключением стипендий белорусским спортсменам и денег, связанных с подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и участием в них.

МОК просит НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и в окончательном отборе команды Беларуси на все Олимпийские игры.