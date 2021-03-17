«Динамо» переиграло «Зенит» в первом матче финала волейбольного Кубка ЕКВ

Московское «Динамо» оказалось сильнее петербургского «Зенита» в первом матче финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), прошедшем в Москве.



Столичный клуб обыграл гостей в пяти сетах – 26:28, 25:18, 20:25, 26:24, 15:9. Самым результативным в составе динамовцев стал диагональный Цветан Соколов, набравший 25 очков. 16 очков – на счету доигровщика Ярослава Подлесных, 11 очков набрал ещё один доигровщик Сэм Деру.



У зенитовцев самый результативный волейболист — блокирующий Иван Яковлев, набравший 19 очков. 17 очков набрал доигровщик Егор Клюка.



Ответный матч пройдёт 23 марта в Санкт-Петербурге. Отметим, что «Динамо» — двукратный победитель Кубка ЕКВ (в 2012 и 2015 годах). Этот турнир – второй по значимости волейбольный еврокубок, и впервые в его финале встретились два российских клуба.