ЦСКА уступил датскому «Гогу» в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы

Московский ЦСКА проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы датскому клубу «Гог» — 31:33.



«Армейцы» уступали после первого тайма 15:18, за шесть минут до конца смогли сравнять счёт (29:29), но затем датчане забили два гола подряд и довели встречу до победы. При этом ЦСКА нанёс на один бросок по воротам больше, чем соперник.



Самым результативным в составе российского клуба стал Михаил Виноградов, забросивший восемь мячей. Пять голов забил эстонский полусредний Денер Яанимаа. По четыре мяча у «армейцев» забросили Игорь Сорока, Сергей Николаенков и Алексей Фокин.



Ответный матч в Москве состоится 30 марта. Напомним, что ранее свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы сыграл другой российский клуб – «Чеховские медведи». На домашней арене они переиграли французский «Ним» — 30:25.

«Чеховские медведи» победили «Ним» в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы