ЦСКА уступил датскому «Гогу» в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги Европы

Московский ЦСКА проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы датскому клубу «Гог» — 31:33.
«Армейцы» уступали после первого тайма 15:18, за шесть минут до конца смогли сравнять счёт (29:29), но затем датчане забили два гола подряд и довели встречу до победы. При этом ЦСКА нанёс на один бросок по воротам больше, чем соперник.
Самым результативным в составе российского клуба стал Михаил Виноградов, забросивший восемь мячей. Пять голов забил эстонский полусредний Денер Яанимаа. По четыре мяча у «армейцев» забросили Игорь Сорока, Сергей Николаенков и Алексей Фокин.
Ответный матч в Москве состоится 30 марта. Напомним, что ранее свой первый матч 1/8 финала Лиги Европы сыграл другой российский клуб – «Чеховские медведи». На домашней арене они переиграли французский «Ним» — 30:25.
- 24 марта 2021
-
01:32
- 23 марта 2021
-
23:42
-
23:27
-
22:53
-
22:46
-
22:35
-
22:03
-
21:09
-
20:47
-
18:53
-
17:32
-
15:35
-
14:59
-
14:30
-
14:14
-
14:11
-
13:34
-
13:16
-
12:12
-
11:50
-
10:47
-
09:07
-
09:02
- 22 марта 2021
-
23:11
-
18:24
-
17:40
-
15:55
-
14:06
-
11:34
-
11:29
-
10:33
-
08:12
-
04:52
-
02:32
-
02:19