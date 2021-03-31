Юлия Ефимова совершила полёт над Казанью

Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова активно проводит время в столице Татарстана Казани.
Юлия совершила полёт над городом на небольшом самолёте частной компании. Пловчихе даже доверили на некоторое время посидеть за штурвалом и управлять самолётом.
«Какая Казань красивая я знала уже давно, но с высоты птичьего полёта это что-то нереальное. Даже доверили порулить», — написала Ефимова в своём «инстаграме».
Спортсменка была в восторге от воздушной экскурсии, заката и ночной Казани с высоты птичьего полёта.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой
Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.
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