Юлия Ефимова совершила полёт над Казанью

Российская пловчиха, трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова активно проводит время в столице Татарстана Казани.

Юлия совершила полёт над городом на небольшом самолёте частной компании. Пловчихе даже доверили на некоторое время посидеть за штурвалом и управлять самолётом.

«Какая Казань красивая я знала уже давно, но с высоты птичьего полёта это что-то нереальное. Даже доверили порулить», — написала Ефимова в своём «инстаграме».

Спортсменка была в восторге от воздушной экскурсии, заката и ночной Казани с высоты птичьего полёта.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой

Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Победа Ефимовой на дистанции 50 метров брассом в Риме в 2009 году стала первой победой в бассейне для российского женского плавания на чемпионатах мира.