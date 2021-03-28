«Идеально вписываюсь в цветовую гамму». Ефимова сфотографировалась у Храма всех религий

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова, приехавшая в Казань для участия в чемпионате России, сфотографировалась на фоне Храма всех религий. Это архитектурное сооружение, расположенное в посёлке Старое Аракчино, посвящено разным религиям мира.
«Мне кажется, я идеально вписываюсь в цветовую гамму?! А вообще, очень необычное место с интересной историей и людьми, советую к посещению!» — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
На чемпионате России, который стартует в Казани 3 апреля, Ефимова выступит на дистанциях 50, 100 и 200 метров брассом. На дистанциях 100 и 200 метров будет идти отбор в национальную сборную для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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