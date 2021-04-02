Большунов прокомментировал решение сняться с марафона на ЧР по лыжным гонкам

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал своё решение отказаться от участия в гонке на 50 км на чемпионате страны. Марафон пройдёт послезавтра, 4 апреля.

«Хорош уже, сколько можно бегать», — приводит слова Большунова ТАСС.

Также он подтвердил, что последней гонкой в сезоне для него станет Югорский марафон, который пройдёт в Ханты-Мансийске 10 апреля.

Сегодня, 2 апреля, Большунов в составе сборной Северо-Западного Федерального округа одержал победу в эстафете на чемпионате России. Вместе с ним за команду бежали Александр Терентьев, Александр Гребенько и Алексей Шемякин.

Команда Александра Большунова победила в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам

Напомним, на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также в сезоне-2020/2021 он второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.