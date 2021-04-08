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75 российских легкоатлетов подали заявки в РУСАДА на получение нейтрального статуса

75 российских легкоатлетов подали заявки в РУСАДА на получение нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило запросы от 75 российских легкоатлетов, изъявивших желание выступать в сезоне-2021 на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Любой спортсмен, нацелившийся на получение нейтрального статуса, должен сперва обратиться в РУСАДА с запросом о получении официального письма со сведениями, необходимыми для дальнейшего рассмотрения заявки.

Напомним, в марте этого года совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) вернул российским легкоатлетам, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио

В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.

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