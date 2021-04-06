Российским легкоатлетам вернут деньги за оформление нейтральных статусов в 2020 году

Международная легкоатлетическая федерация (World Athletics) вернёт российским легкоатлетам деньги, заплаченные за оформление нейтрального статуса в 2020 году.



В прошлом году ни один россиянин не выступил на международных соревнованиях по лёгкой атлетике после того, как из-за затяжки выплаты штрафа по допинговому делу Данила Лысенко World Athletics не выдала нейтральные статусы для спортсменов. При этом деньги за оформление статуса были уплачены. World Athletics вернёт средства спортсменам напрямую, сообщает ТАСС.



В марте Международная легкоатлетическая федерация возобновила процедуру получения россиянами нейтрального статуса (ANA). Была утверждена процедура — в частности, за оформление такого статуса подавшие заявки должны будут заплатить $ 250, спортсмены до 20 лет — $ 100.

Утверждена процедура получения российскими легкоатлетами нейтрального статуса