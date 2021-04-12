Сборная России по мини-футболу выиграла все матчи квалификации ЧЕ-2022
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии в заключительном матче квалификации чемпионата Европы 2022 года. Встреча, прошедшая в Щёлково, завершилась со счётом 3:0. Первый мяч уже на второй минуте забил Робиньо, затем дубль оформил Андрей Афанасьев.
Россияне выиграли все матчи во второй отборочной группе и заняли первое место, набрав 18 очков. Сборная Грузии с 10 очками в активе стала второй. Обе команды ещё до очной встречи обеспечили себе путёвки на континентальное первенство.
Финальный турнир чемпионата Европы пройдёт с 19 января по 6 февраля 2022 года.
Мини-футбол. Чемпионат Европы — 2022. Квалификация
Группа 2. 6-й тур
Россия — Грузия — 3:0 (2:0).
Голы: Робиньо, 2, Афанасьев, 3,24.
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