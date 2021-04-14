В Швеции заявили, что российская разведка взломала базу данных шведских спортсменов

Шведская полиция заявила, что база данных национальной спортивной конфедерации в 2017 и 2018 годах подвергалась атакам хакерской группы Fancy Bear, которая действовала от имени ГРУ — российской военной разведки.



«Мы пришли к выводу, что серьёзную утечку данных в Шведской спортивной конфедерации совершила именно российская военная разведка. Цель состояла в том, чтобы найти информацию о медицинских записях шведских спортсменов, чтобы окрасить спортсменов в чёрный цвет. Также целью было распространение информации, чтобы журналисты освещали информацию в соответствии с позицией ГРУ», — приводит Expressen слова прокурора Матса Юнгквиста.



Во вторник, как добавляет издание, он решил закрыть предварительное расследование, потому что все подозреваемые в хакерских атаках — иностранные граждане, которых «безнадёжно привлечь к ответственности в Швеции». Юнгквист считает, что кража данных о шведских спортсменах произошла в то же время, когда россияне взламывали базы данных ВАДА, ФИФА и Американского антидопингового агентства (USADA).



Также приводятся слова главы подразделения полиции по контрразведке Даниеля Стенлинга: «Нам помогли службы безопасности других стран, чтобы получить доказательства, которые ясно указывают на то, что за этими утечками данных стоит российская военная разведка».