В Швеции заявили, что российская разведка взломала базу данных шведских спортсменов

Шведская полиция заявила, что база данных национальной спортивной конфедерации в 2017 и 2018 годах подвергалась атакам хакерской группы Fancy Bear, которая действовала от имени ГРУ — российской военной разведки.
«Мы пришли к выводу, что серьёзную утечку данных в Шведской спортивной конфедерации совершила именно российская военная разведка. Цель состояла в том, чтобы найти информацию о медицинских записях шведских спортсменов, чтобы окрасить спортсменов в чёрный цвет. Также целью было распространение информации, чтобы журналисты освещали информацию в соответствии с позицией ГРУ», — приводит Expressen слова прокурора Матса Юнгквиста.
Во вторник, как добавляет издание, он решил закрыть предварительное расследование, потому что все подозреваемые в хакерских атаках — иностранные граждане, которых «безнадёжно привлечь к ответственности в Швеции». Юнгквист считает, что кража данных о шведских спортсменах произошла в то же время, когда россияне взламывали базы данных ВАДА, ФИФА и Американского антидопингового агентства (USADA).
Также приводятся слова главы подразделения полиции по контрразведке Даниеля Стенлинга: «Нам помогли службы безопасности других стран, чтобы получить доказательства, которые ясно указывают на то, что за этими утечками данных стоит российская военная разведка».
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