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Экс-бейсболист Родригес и Дженнифер Лопес объявили об окончательном расставании

Экс-бейсболист Родригес и Дженнифер Лопес объявили об окончательном расставании
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший американский бейсболист Алекс Родригес и популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердили новость о своём расставании. Слухи о разрыве отношений популярной пары появились ещё в середине марта.

«Мы поняли, что нам лучше просто оставаться друзьями. Надеемся, что ими мы и будем. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в совместных делах и проектах. Мы желаем друг другу, а также детям каждого из нас всего наилучшего. Хотели бы поблагодарить всех за поддержку и добрые слова», — приводит заявление бывшей пары Today.

Родригес и Лопес начали встречаться в 2017 году. В марте 2019 года они объявили о помолвке. Во время пандемии коронавируса отношения между парой стали охладевать — известно, что оба посещали психотерапевта.

Экс-бейсболист Родригес расстался с Дженнифер Лопес
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