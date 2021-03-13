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Экс-бейсболист Родригес расстался с Дженнифер Лопес

Экс-бейсболист Родригес расстался с Дженнифер Лопес
Другие / Прочие виды спорта 0

Бывший американский бейсболист Алекс Родригес и популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес расстались, информирует TMZ со ссылкой на свои источники. Пока непонятно, что стало причиной расставания пары, которая встречалась 4 года. В настоящее время Дженнифер находится в Доминиканской Республике, где участвует в съёмках фильма, а Алекс остаётся в Майами.

Есть сведения, что раскол мог произойти из-за связи Алекса со звездой программы «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. Пока, однако, эта информация не подтвердилась.

Родригес и Лопес начали встречаться в 2017 году. В марте 2019 года они объявили о помолвке. Во время пандемии коронавируса отношения между парой стали охладевать — известно, что оба посещали психотерапевта.

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