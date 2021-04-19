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«Фигура – бомба». Подписчики оценили фото Дарьи Клишиной в облегающем костюме

«Фигура – бомба». Подписчики оценили фото Дарьи Клишиной в облегающем костюме
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, как организовывает своё время.

«Как найти время на всё? Это очень просто. Я очень люблю планировать дела и организовывать свой график. Когда следуешь определённому плану, намного легче всё контролировать и успевать, а плюсом получать огромную экономию времени. Всем удачной и плодотворной недели», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Однако подписчиков больше впечатлила фигура девушки, чем её мысли.

ruslan_dreamer_92: Вау! Какая прелесть.
nike8_6: Идеал! Просто богиня.
arsen064: Фигура – бомба.
recuerdodelfuturo: Когда красота встречается с силой.
wadim_022: Прям суперпантерка розовая.
gerryfree99: Самая красивая женщина на планете.
odahcamar: Удивительная красота! Чудесное тело.

Красота из песка. Прыгунья Дарья Клишина попала в список самых привлекательных россиянок
Проживающая в США Дарья – единственная российская легкоатлетка, которая может выступать на международных соревнованиях.
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