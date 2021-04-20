«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в откровенном наряде.

«Прекрасная ночь», — подписала снимки Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографии гимнастки:

«Так красиво!»

«Ты тоже прекрасна».

«Красота».

«Божественная».

«Шикарная».

«Классное платье».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.