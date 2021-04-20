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«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде

«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в откровенном наряде.

«Прекрасная ночь», — подписала снимки Севастьянова.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографии гимнастки:

«Так красиво!»
«Ты тоже прекрасна».
«Красота».
«Божественная».
«Шикарная».
«Классное платье».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном купальнике
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