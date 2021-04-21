Российский шахматист Ян Непомнящий сохранит лидерство на турнире претендентов после десятого тура. Это стало известно после того, как Непомнящий, единолично возглавляющий турнирную таблицу, на 31-м ходу белыми фигурами обыграл соотечественника Кирилла Алексеенко.

В активе Непомнящего после 10 партий 6,5 очков, у Алексеенко – четыре.

Оставшиеся три поединка 10-го тура турнира претендентов, который проходит в Екатеринбурге, ещё продолжаются. Американец Фабиано Каруана встречается с китайцем Дин Лижэнем, француз Максим Вашье-Лаграв – с Анишем Гири из Нидерландов, китаец Ван Хао – с россиянином Александром Грищуком.

Ближайшими преследователями Непомнящего являются Каруана, Вашье-Лаграв и Гири, в активе которых по пять очков после девяти партий. Но даже если кто-то из них сегодня выиграет свой матч, то будет уступать Непомнящему пол-очка.