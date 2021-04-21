Магнус Карлсен признал, что Ян Непомнящий может его победить
Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен признал, что может потерпеть поражение от российского гроссмейстера Яна Непомнящего.
«Он (Непомнящий. — Прим. «Чемпионата») тот, кто может победить меня. Столкновение игровых стилей всегда интересно», — приводятся слова Карлсена в «твиттере» chess24.com.
Напомним, в настоящее время в Екатеринбурге проходит турнир претендентов, победитель которого сразится с Карлсеном в матче на первенство мира. По итогам девятого тура Непомнящий остался лидером, набрав 5,5 очка. В активе сразу трёх гроссмейстеров — Максима Вашье-Лаграва, Аниша Гири и Фабиано Каруаны — по пять очков. Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ван Хао набрали по четыре очка, у Дин Лижэня 3,5 очка.
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