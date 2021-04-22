Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном вечернем наряде
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в откровенном вечернем наряде.
Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили фотографию спортсменки:
«Прекрасно».
«Вау! Какая красивая женщина!»
«Красотка».
«Очень красивый ангел».
«Отличный наряд».
«Вы просто неотразимы».
25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.
«Прекрасная ночь». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в откровенном наряде
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