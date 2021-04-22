Гимнастка Каролина Севастьянова сфотографировалась в откровенном вечернем наряде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на Мальдивах в откровенном вечернем наряде.

Пост доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили фотографию спортсменки:

«Прекрасно».

«Вау! Какая красивая женщина!»

«Красотка».

«Очень красивый ангел».

«Отличный наряд».

«Вы просто неотразимы».

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.