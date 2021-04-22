Чемпионка мира Кудрявцева показала фото в купальнике. В августе она родила второго ребёнка

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке спортсменка, которая в августе 2020 года родила второго ребёнка, позирует в купальнике перед камерой.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Яны Кудрявцевой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Яна, как добиться такого животика? После родов сильно кожа растянулась… Может, какие процедуры посоветуете?»

«Великолепная!»

«Яна, вы прекрасны».

Помимо серебра Олимпиады на счету 23-летней Кудрявцевой 13 золотых медалей чемпионатов мира, девять золотых медалей чемпионатов Европы. Также она завоевала четыре золота на Европейских играх.