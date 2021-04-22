Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Чемпионка мира Кудрявцева показала фото в купальнике. В августе она родила второго ребёнка

Чемпионка мира Кудрявцева показала фото в купальнике. В августе она родила второго ребёнка
Другие / Прочие виды спорта 0

Серебряный призёр Олимпиады 2016 года по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке спортсменка, которая в августе 2020 года родила второго ребёнка, позирует в купальнике перед камерой.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Яны Кудрявцевой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Яна, как добиться такого животика? После родов сильно кожа растянулась… Может, какие процедуры посоветуете?»
«Великолепная!»
«Яна, вы прекрасны».

Помимо серебра Олимпиады на счету 23-летней Кудрявцевой 13 золотых медалей чемпионатов мира, девять золотых медалей чемпионатов Европы. Также она завоевала четыре золота на Европейских играх.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021