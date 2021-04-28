«Какими придурками надо быть?» Губерниев — об инциденте с флагом РФ на финале ЧМ по шашкам

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент, произошедший в матче за звание чемпионки мира по международным шашкам. Во встрече принимают участие действующая обладательница мировой шашечной короны — представительница России Тамара Тансыккужина — и претендентка Наталия Садовска (Польша).

Во время партии, состоявшейся вчера, 27 апреля, к столу подошёл мужчина, увидевший на нём российский флаг, и убрал его.

«Какими неуважительными придурками надо быть, чтобы убрать флаг прямо во время партии! До или после у организаторов времени и ума не нашлось», — написал Губерниев в своём «телеграм-канале».

Тансыккужина уступает после четырёх раундов Садовской в битве за титул чемпионки мира. Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается 12 очков. Победитель должен набрать 54 очка. На данный момент Садовска ведёт в матче со счётом 32:16. Завершится противостояние 3 мая.