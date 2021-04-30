Насретдинова: самый странный полученный мною комплимент — «у тебя очень красивые плечи»

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы на короткой воде, российская пловчиха Розалия Насретдинова рассказала, как реагирует на внимание мужчин.

«Болельщики постоянно признают меня одной из самых красивых спортсменок в мировом плавании? Это очень приятно. Если честно, парни довольно часто предлагают познакомиться. В основном, комплименты-комплименты. Это очень приятно», — цитирует Насретдинову Sport24.

Розалия также рассказала, как общается с болельщиками.

«Если я конкретно вижу, что идёт что-то в плане знакомства, не ради вопросов о спорте, а просто знакомство как с девушкой, я либо не отвечаю, либо говорю: «Спасибо большое, я в отношениях». Дальше не завязываю общение. А если вопросы касательно спорта, я стараюсь отвечать. На какие-то личные вопросы, на которые я могу и хочу ответить, я, конечно, отвечаю.



Наверное, самым странным комплиментом было то, что «у меня очень красивые плечи». Даже не в плане комплимента это было — с намёком на то, что я как бы качок. Но это выглядело как комплимент, было немного странно», — сказала пловчиха.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Розалии Насретдиновой.