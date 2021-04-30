Насретдинова: самый странный полученный мною комплимент — «у тебя очень красивые плечи»

Чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы на короткой воде, российская пловчиха Розалия Насретдинова рассказала, как реагирует на внимание мужчин.
«Болельщики постоянно признают меня одной из самых красивых спортсменок в мировом плавании? Это очень приятно. Если честно, парни довольно часто предлагают познакомиться. В основном, комплименты-комплименты. Это очень приятно», — цитирует Насретдинову Sport24.
Розалия также рассказала, как общается с болельщиками.
«Если я конкретно вижу, что идёт что-то в плане знакомства, не ради вопросов о спорте, а просто знакомство как с девушкой, я либо не отвечаю, либо говорю: «Спасибо большое, я в отношениях». Дальше не завязываю общение. А если вопросы касательно спорта, я стараюсь отвечать. На какие-то личные вопросы, на которые я могу и хочу ответить, я, конечно, отвечаю.
Наверное, самым странным комплиментом было то, что «у меня очень красивые плечи». Даже не в плане комплимента это было — с намёком на то, что я как бы качок. Но это выглядело как комплимент, было немного странно», — сказала пловчиха.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Розалии Насретдиновой.
- 30 апреля 2021
-
14:12
-
14:12
-
13:47
-
13:16
-
13:07
-
12:21
-
12:04
-
11:49
-
11:20
-
10:32
-
10:07
-
09:41
-
08:33
-
00:29
- 29 апреля 2021
-
23:10
-
21:56
-
21:53
-
19:20
-
16:44
-
16:14
-
16:03
-
14:39
-
13:58
-
09:01
-
08:24
-
00:50
- 28 апреля 2021
-
22:36
-
22:20
-
22:05
-
21:33
-
21:12
-
21:06
-
20:59
-
20:06
-
19:37