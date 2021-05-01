Японский бейсболист пожаловался на побочную реакцию после прививки от коронавируса

Японский бейсболист Ёситомо Цуцуго пожаловался на плохое физическое состояние из-за побочной реакции, связанной с прививкой от коронавируса.
«Вчера вечером я почувствовал себя плохо, но сказал, что хочу сыграть. Утром мне стало ещё хуже», — рассказал Цуцуго изданию Nikkansports.
Бейсболист, выступающий в составе клуба MLB (Высшей лиги бейсбола США и Канады) «Тампа-Бэй Рэйс» почувствовал себя плохо 29 апреля во время поединка команды против «Окленд Атлетикс».
Японец, выступающий на позиции левого филдера, почувствовал себя плохо прямо во время игры, и не смог продолжить игру, совершив перед этим 3 ошибки в бросках.
MLB рекомендовала сделать прививку от коронавируса каждому бейсболисту в лиге. На данный момент 85% игроков прошли процесс вакцинации. В связи с этим, MLB пошла на ослабление ограничений по коронавирусу.
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