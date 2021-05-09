Алина Ковалёва прокомментировала победу российских кёрлингисток в матче со сборной Швеции

Скип сборной России Алина Ковалёва прокомментировала победу национальной команды в матче с кёрлингистками сборной Швеции — 8:7.



«Мы получили преимущество в четвёртом энде, и нам просто нужно было удержать его для победы. Это было довольно сложно, как вы можете видеть по табло, но мы больше оборонялись, и поэтому счёт к концу был близким, но благодаря моей команде мы продолжали идти вперёд и сделали это», — приводит слова Ковалёвой официальный сайт Федерации кёрлинга России.



В финале турнира сборная России сыграет со Швейцарией, которая ранее победила команду США – 7:3. Матч Россия – Швейцария состоится 9 мая, начало – в 22:00 мск.

Россиянки по итогам предварительного этапа заняли второе место и напрямую вышли в полуфинал. Шведки стали третьими и были вынуждены играть дополнительный матч. На предварительном этапе россиянки обыграли шведок со счётом 10:8.