Россиянки Ромашина и Колесниченко вышли в финал ЧЕ в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко вышли в финал произвольной программы в соревнованиях дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Россиянки показали лучший результат в предварительном раунде: 97,4000 балла. Вторыми стали украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (94,0333), третье место заняли представительницы Австрии Анна-Мария Александри и Эйрини Александри (90,0333).
Напомним, вчера, 10 мая, соревнования дуэтов на чемпионате Европы не были завершены. После выступления британских спортсменок, вытащивших 12-й стартовый номер, состязания были прерваны. После расследования выяснилось, что динамики, находящиеся в воде, не работают, и участники не слышат музыку. Именно по этой причине британки допустили множество ошибок и обратились к судьям.
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