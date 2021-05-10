Соревнования дуэтов в синхронном плавании на ЧЕ в Будапеште не были завершены

Соревнования дуэтов в технической программе на чемпионате Европы по синхронному плаванию в Будапеште (Венгрия) не были завершены. После выступления британских спортсменок, вытащивших 12-й стартовый номер, состязания были прерваны. После расследования выяснилось, что динамики, находящиеся в воде, не работают и участники не слышат музыку. Именно по этой причине британки допустили множество ошибок и обратились к судьям.
Даже в таких условиях россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко отлично выступили, допустив лишь мелкие погрешности, и занимали первое место, опережая ближайших преследовательниц из Украины более чем на три балла. Третье место занимали австрийские синхронистки.
Когда соревнования будут продолжены или проведены вновь, пока не известно. Всего в стартлисте 19 дуэтов.
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