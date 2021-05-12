Шишкина — о проблемах с музыкой на ЧЕ: слово из 6 букв, которое подкрадывается незаметно

Российская синхронистка Алла Шишкина прокомментировала неисправность музыкальных колонок во время технической программы дуэтов синхронисток на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

«Вот вам загадка: русское слово из шести букв, которое подкрадывается незаметно? Догадались? Это вчерашнее отсутствие музыки под водой во время выступления дуэтов и микстов. А ещё у России есть первое золото в копилке! Наш микст-дуэт с технической программой был вчера лучшим в Европе, несмотря на все трудности. Как вы уже знаете из моих «сториз», из-за неполадок с музыкой даже пришлось прервать ТВ-трансляцию. Ну а мы с девчонками на всякий случай договорились, кто где будет считать под водой. Надо быть готовыми ко всему, хоть я и надеюсь, что нам это не пригодится.

Не подумайте, что соревнования проходят только у синхронного плавания. Одновременно с нами выступают прыжки в воду и открытая вода. Плавание приедет чуть позже. Только водное поло проводит чемпионат Европы отдельно от остальных. Кстати, у пловцов на открытой воде температура водоёма всего +13, несмотря на то что они плывут в гидрокостюмах — это всё равно дубак. Поддерживайте сборную России на этом чемпионате. И синхронных, и плавающих, и прыгающих. Нам всем очень приятно и важно, что вы с нами», — написала двукратная олимпийская чемпионка в своём "инстаграме".

Техническая программа дуэтов синхронисток на чемпионате Европы была перенесена. До приостановки соревнований выступили 11 дуэтов. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко занимают первую строчку.