Юэн выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия», Власов по-прежнему 4-й в общем зачёте

Австралийский гонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal в финишном спурте выиграл седьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия» у шестидесяти конкурентов, показавших то же время. Среди них был и россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech.

Лидерство в общем зачёте сохранил венгр Аттила Вальтер из команды Groupama – FDJ, Власов – четвёртый.

Велошоссе. «Джиро д’Италия». 7-й этап. Нотареско – Термоли, 181 км

1. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 4:42.12.

2. Давиде Чимолай (Италия, Israel Start-Up Nation) – то же время.

3. Тим Мерлир (Бельгия, Alpecin-Fenix) — то же время.

...42. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же время.



Общий зачёт после седьмого этапа

1. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 26:59.18

2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.11

3. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) +0.16

4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +0.24.