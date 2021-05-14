Юэн выиграл седьмой этап «Джиро д’Италия», Власов по-прежнему 4-й в общем зачёте

Австралийский гонщик Калеб Юэн из команды Lotto Soudal в финишном спурте выиграл седьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия» у шестидесяти конкурентов, показавших то же время. Среди них был и россиянин Александр Власов из команды Astana-Premier Tech.
Лидерство в общем зачёте сохранил венгр Аттила Вальтер из команды Groupama – FDJ, Власов – четвёртый.
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 7-й этап. Нотареско – Термоли, 181 км
1. Калеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 4:42.12.
2. Давиде Чимолай (Италия, Israel Start-Up Nation) – то же время.
3. Тим Мерлир (Бельгия, Alpecin-Fenix) — то же время.
...42. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) – то же время.
Общий зачёт после седьмого этапа
1. Аттила Вальтер (Венгрия, Groupama – FDJ) – 26:59.18
2. Ремко Эвенепул (Бельгия, Deceuninck – Quick Step) – отставание 0.11
3. Эган Берналь (Колумбия, Ineos Grenadiers) +0.16
4. Александр Власов (Россия, Astana-Premier Tech) +0.24.
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