«КПРФ» обыграл «Газпром-Югру» в первом четвертьфинале чемпионата России

Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Во всех встречах победу праздновали хозяева площадки. «Норникель» обыграл «Новую Генерацию» со счётом 4:1, «Синара» разгромила «Торпедо» — 8:0, «Тюмень» взяла верх над «Динамо» — 3:0, «КПРФ» нанёс поражение команде «Газпром-Югра» — 3:1.
Дубли в первых четвертьфиналах оформили Валерий Дёмин из «Синары», Артём Антошкин из «Тюмени» и Веласко Лин из «КПРФ».
Вторые матчи четвертьфинальных серий пройдут на тех же площадках завтра, 15 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Первые матчи
«Норникель» (Норильск) — «Новая Генерация» (Сыктывкар) – 4:1 (0:0).
«Синара» (Екатеринбург) – «Торпедо» (Нижегородская область) – 8:0 (4:0).
«Тюмень» — «Динамо» (Самара) – 3:0 (1:0).
«КПРФ» (Москва) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 3:1 (2:1).
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