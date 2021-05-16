Абросимов выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде на 25 км

Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).



Победу в заплыве одержал представитель Франции Аксель Реймон. Второе место досталось итальянцу Маттео Фурлану.



Ещё один представитель России Руслан Садыков стал седьмым, Евгений Драчёв не смог финишировать.



Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия

Плавание на открытой воде, 25 км. Мужчины

1. Аксель Реймон (Франция) – 4:35.59,8

2. Маттео Фурлан (Италия) – 5,3

3. Кирилл Абросимов (Россия) – 6,4

…7. Руслан Садыков (Россия) – 1.13,6.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.