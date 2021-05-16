Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Абросимов выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде на 25 км

Абросимов выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы в плавании на открытой воде на 25 км
Другие / Водные виды спорта 0

Российский пловец Кирилл Абросимов завоевал бронзовую медаль на дистанции 25 км в плавании на открытой воде на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).

Победу в заплыве одержал представитель Франции Аксель Реймон. Второе место досталось итальянцу Маттео Фурлану.

Ещё один представитель России Руслан Садыков стал седьмым, Евгений Драчёв не смог финишировать.

Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Плавание на открытой воде, 25 км. Мужчины

1. Аксель Реймон (Франция) – 4:35.59,8
2. Маттео Фурлан (Италия) – 5,3
3. Кирилл Абросимов (Россия) – 6,4
…7. Руслан Садыков (Россия) – 1.13,6.

Напомним, чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

Кузнецов выиграл ЧЕ в прыжках в воду с трёхметрового трамплина, у Шлейхера — серебро
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021