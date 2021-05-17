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Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде

Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимки:
«Мамочки».
«Вау».
«Красавица».
«Очень сексуально».
«Великолепная».
«Боже, пожар тут устроила».
«Потрясающе красиво».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.

Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном платье в объятиях мужчины
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