Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимки:

«Мамочки».

«Вау».

«Красавица».

«Очень сексуально».

«Великолепная».

«Боже, пожар тут устроила».

«Потрясающе красиво».



Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.