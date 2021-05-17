Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в откровенном купальнике на велосипеде.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили снимки:
«Мамочки».
«Вау».
«Красавица».
«Очень сексуально».
«Великолепная».
«Боже, пожар тут устроила».
«Потрясающе красиво».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.
Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном платье в объятиях мужчины
Рекомендуем вам
- 17 мая 2021
-
09:10
-
07:54
-
00:25
- 16 мая 2021
-
22:45
-
22:15
-
21:07
-
20:07
-
19:21
-
18:58
-
18:07
-
16:59
-
14:05
-
11:46
-
09:30
- 15 мая 2021
-
23:01
-
22:01
-
21:23
-
20:57
-
20:40
-
19:28
-
19:08
-
17:34
-
16:45
-
15:41
-
14:18
-
00:33
-
00:14
- 14 мая 2021
-
22:49
-
21:45
-
21:22
-
20:03
-
19:39
-
18:54
-
18:32
-
18:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам