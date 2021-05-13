Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном платье в объятиях мужчины
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на пляже в откровенном белом платье. Каролина снялась в объятиях мужчины.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили снимки:
«Такие красивые».
«Какие классные».
«Счастливые».
«Платье и серьги сногсшибательны».
«Какая шикарная».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.
Каролина Севастьянова сделала селфи в откровенном купальнике. Фото
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