Гимнастка Севастьянова сфотографировалась в откровенном платье в объятиях мужчины

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась на пляже в откровенном белом платье. Каролина снялась в объятиях мужчины.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимки:

«Такие красивые».

«Какие классные».

«Счастливые».

«Платье и серьги сногсшибательны».

«Какая шикарная».



Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. 25 апреля Каролине исполнилось 26 лет.