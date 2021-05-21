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Колесниченко: бывает обидно, что фигурное катание показывают по всем федеральным каналам

Колесниченко: бывает обидно, что фигурное катание показывают по всем федеральным каналам
Антон Шебика
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Олимпийская чемпионка 2016 года, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Колесниченко оценила возможные изменения в правилах оценки элементов и рассказала об отношении к популярности фигурного катания.

«Мы много слушали об этом и даже уже начали немного изучать новые правила. Там есть мелкие, средние и большие ошибки в синхронности. За этим будут следить три арбитра. У них будут две секунды, чтобы принять решение о степени ошибки. Чем-то это схоже с работой судей в фигурном катании. Надеюсь, что благодаря этим нововведениям более широкой аудитории будет интереснее следить за оценками в синхронном плавании. Это может добавить драйва для зрителей. За этим будущее. При этом не подумайте, что сейчас в оценках есть какая-то необъективность. Итоговая оценка складывается из баллов за артистичность (40%), за исполнение (30%) и за сложность (30%).

Фигурное катание сейчас очень популярно? Слово «очень» тут подходит лучше всего. Бывает обидно, что фигурное катание показывают по всем федеральным каналам, активно освещают в СМИ даже прокаты юниоров. Наши же соревнования транслировали только по «Матч ТВ». А ряд финалов чемпионата Европы – и вовсе только на тематических каналах холдинга. Конечно, хочется, чтобы и к нам было столько же внимания, как к фигуристам», — приводят слова Колесниченко «Известия».

На чемпионате Европы 2021 года в Будапеште Светлана завоевала три золотые медали. Вместе со Светланой Ромашиной она первенствовала в технической и произвольной программах среди дуэтов, а также в составе сборной России стала лучшей в технической программе групп.

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