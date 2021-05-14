«Основной старт не за горами!» Синхронистка Колесниченко подвела итоги чемпионата Европы

Олимпийская чемпионка 2016 года, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Колесниченко подвела итоги чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Колесниченко пополнила свою коллекцию тремя золотыми медалями. Вместе со Светланой Ромашиной она первенствовала в технической и произвольной программах среди дуэтов, а также в составе сборной России стала лучшей в технической программе групп.
«Ну вот, и для нас чемпионат Европы подошёл к концу. Огромные слова благодарности всему нашему тренерскому составу — Татьяне Данченко и Елене Вороновой!
Спасибо всем, кто за нас болеет и переживает! Сейчас у нас есть немного времени перевести дух, ну а дальше в бой, ведь основной старт не за горами!» — написала Колесниченко на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Светланы Колесниченко в «Инстаграме».
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