Синхронистка Светлана Колесниченко рассказала о плагиате со стороны сборной Китая

Олимпийская чемпионка 2016 года, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Светлана Колесниченко рассказала о плагиате со стороны сборной Китая.
Спортсменку спросили: «Вы ещё не показывали произвольную программу, которую исполните на Олимпийских играх. Боитесь плагиата?»
«Да. Часто так бывает, что мы сделаем какие-то элементы и их сразу начинают копировать. В 2017 году мы с Александрой Пацкевич делали дуэт на программу «Русалки» Светланы Ромашиной и Натальи Ещенко. Видимо, китайцы думали, что мы приедем с новой программой и произвольную часть «Русалок» сделали под копирку. Под другую музыку, но движения те же. Было волнительно. Ещё в 2017 году они взяли музыку из нашей программы «Мольба», которую мы показывали на Играх-2016. Понятно, что у нас ничего не запатентовано, но это выглядит странно. Наверное, можно что-то скопировать, когда пройдёт пять лет. Но чтобы делать это через год...» — приводят слова Колесниченко «Известия».
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