Борзаковский сообщил подробности о несостоявшейся встрече с Роналду

Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, а ныне главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал о несостоявшейся встрече с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
«Нравится ли мне Бэйл? Да, это один из любимых футболистов. Кто ещё? Криштиану Роналду. У Месси дар от Бога. А Криштиану — прям пахарь. Для того чтобы добиться таких высот в футболе, он пашет, пашет, пашет.
Пересекался ли я с ним? Так сложилось, что Роналду жил недалеко от меня — в двух километрах на базе в Кратово, когда сборная Португалии приезжала на чемпионат мира. Была возможность пересечься, но не пересеклись. Такая предыстория: я сидел со своим другом в кафе. Ко мне подошёл иностранный журналист: «Вы же Юрий Борзаковский? Что вы тут делаете? — «Ем сижу. Глобально? Я здесь живу». Журналист хотел взять у меня большое интервью. — «Хорошо. Не вопрос. Давайте баш на баш. Я вам даю интервью, а потом приезжаю на базу с детьми, познакомлюсь с Криштиану и сфотографируюсь с ним».
Он пообещал поговорить со спортивным директором команды. Он мне потом написал, что они готовы. У Португалии был матч, по-моему, с Хорватией (с Уругваем. — Прим. «Чемпионата»), который сборная проиграла и вылетела. Если бы она выиграла, то вернулась бы на базу и встреча состоялась бы», — сказал Борзаковский в эфире канала Eurosport Интервью на YouTube.
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