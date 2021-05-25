Борзаковский рассказал, как однажды Сёмин звал его на тренировку в качестве игрока

Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, а ныне главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, как однажды бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин звал его на тренировку в качестве игрока.
«До меня доносились слухи, что ещё в далеком 2004 году Сёмин говорил, что в нападении не хватает быстрого спортсмена в лице Борзаковского. Сложилось так, что в 2013 году он приехал на товарищеский матч в Раменское на «Сатурн». Я играл как раз за «Сатурн». Выиграли 4:0 у лучших журналистов России. Там играли ещё один игрок «Динамо» и вроде четыре игрока «Сатурна».
После этого ко мне подошёл Юрий Палыч и пригласил на следующий день на тренировку на «Открытие Банк Арену». У них была предыгровая со «Спартаком». Я говорю: «Юрий Палыч, в качестве кого?» — «Как игрока посмотрим тебя!». Я отвечаю: «Мне уже 33. Поздновато», — сказал Борзаковский в эфире канала Eurosport Интервью на YouTube.
- 25 мая 2021
-
21:52
-
21:42
-
21:23
-
20:43
-
19:39
-
18:59
-
16:32
-
16:24
-
16:06
-
13:18
-
12:41
-
12:16
-
10:57
-
10:41
-
09:59
-
09:32
- 24 мая 2021
-
22:48
-
22:29
-
19:53
-
18:56
-
18:20
-
18:03
-
17:47
-
16:11
-
13:13
-
13:04
-
12:29
-
09:43
-
09:06
-
08:46
-
03:39
-
00:36
-
00:10
- 23 мая 2021
-
23:59
-
23:46