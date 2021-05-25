Борзаковский рассказал, как однажды Сёмин звал его на тренировку в качестве игрока

Олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, а ныне главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, как однажды бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин звал его на тренировку в качестве игрока.



«До меня доносились слухи, что ещё в далеком 2004 году Сёмин говорил, что в нападении не хватает быстрого спортсмена в лице Борзаковского. Сложилось так, что в 2013 году он приехал на товарищеский матч в Раменское на «Сатурн». Я играл как раз за «Сатурн». Выиграли 4:0 у лучших журналистов России. Там играли ещё один игрок «Динамо» и вроде четыре игрока «Сатурна».



После этого ко мне подошёл Юрий Палыч и пригласил на следующий день на тренировку на «Открытие Банк Арену». У них была предыгровая со «Спартаком». Я говорю: «Юрий Палыч, в качестве кого?» — «Как игрока посмотрим тебя!». Я отвечаю: «Мне уже 33. Поздновато», — сказал Борзаковский в эфире канала Eurosport Интервью на YouTube.

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