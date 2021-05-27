Премьер-министр Литвы заявила о готовности страны принять ЧЕ по велотреку вместо Беларуси

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила о готовности станы принять чемпионат Европы по велотреку, который изначально должен был состояться в столице Беларуси — Минске.

«Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку — 2021. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад — это наше обязательство перед Европейским союзом велосипедистов и спортсменами из 50 национальных федераций», — написала Шимоните на своей официальной странице в «Твиттере».



Решение отменить турнир в Минске было принято правлением Европейского союза велосипедистов на заседании в Лозанне (Швейцария). В организации подчеркнули, что в настоящее время прорабатывают альтернативное решение организации соревнований.