Чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти в Минске, отменён

Чемпионат Европы по велотреку, который должен был состояться в Минске, отменили. Об этом сообщается на официальном сайте Европейского союза велосипедистов (UEC). Соревнования должны были пройти с 23 по 27 июня.



Такое решение было принято правлением UEC на заседании в Лозанне (Швейцария). Ранее ряд сборных отказались участвовать в турнире после инцидента с белорусским активистом Романом Протасевичем и его подругой Софией Сапегой, случившегося 23 мая. Самолёт, в котором они следовали из Афин (Греция) в Вильнюс (Литва), был принудительно посажен в Минске после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о бомбе оказалась ложной. Протасевича и Сапегу вскоре после посадки самолёта арестовали, так как в Беларуси они находились в розыске.



В UEC сообщили, что в настоящее время прорабатывают альтернативное решение организации соревнований.

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